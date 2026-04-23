I marsalesi della Star Cycling protagonisti su tre fronti

Weekend intenso e ricco di risultati per la marsalese Star Cycling Lab, impegnata domenica 19 aprile tra strada e mountain bike. A Rosolini, nella seconda serie, successo netto per Ninni Stella, primo al traguardo con una prova dominante. Buone prestazioni anche per Nicola Eramo, Felice La Grutta e Riccardo Samaritano, tutti nel gruppo centrale. Tra gli Esordienti Ciccio Bendici è giunto terzo al termine di una gara brillante. In evidenza anche Peppe Ampola, Manuel Putaggio e Giulio Fontana. Sfortuna invece per Pietro Bendici tra gli Allievi, costretto al ritiro per un guasto meccanico mentre era tra i migliori. A Comiso, nella prima prova XCO della Coppa Sicilia Giovanissimi MTB, tanti i giovani al via: Stella, Azzaro e Giallongo (MiniPG), Basile, Tiralongo e Di Rosa (G1), Rossitto (G2), Santapaola e Di Rosa (G3), Solarino e Morale (G4), Romeo (G5). Miglior risultato per Solarino, quinto nella categoria G4/M. La squadra tornerà in gara il 25 aprile ad Alcamo e il 26 a Bisacquino, mentre i Giovanissimi saranno impegnati a Palagonia.