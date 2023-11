Agrodolce il primo weekend Erice Entello Volley

Il primo incontro di Campionato non ride ai ragazzi di coach Piervito Vulpetti, che in casa della Green Experience Rio Casa Mia Terrasini perdono per 3 set a 0, pur disputando una partita totalmente alla pari con l’avversario.

La Cantieri Elewatt Entello Volley ha giocato un discreto primo set, avanti fino alla fine cedendo il set per qualche errore evitabile. Il secondo set parte con tanta amarezza e soprattutto tanto nervosismo, si perde anche questo set 25-20. Il terzo set sembra presagire ad una disfatta, ma i ragazzi con tanta pazienza riescono a portarsi in vantaggio sul 23-24, ma manca anche un di fortuna e la partita si chiude 27-25 per i padroni di casa.

Coach Piervito Vulpetti ha dichiarato: “La prima di campionato è sempre un rebus, non si conosce l’avversario e non si conosceva quasi nemmeno il reale nostro valore. Da oggi si ricomincia a lavorare, facendo tesoro degli errori per non commetterli più. Prossimo impegno il debutto casalingo contro lo Sciacca, squadra tra le più accreditate per l’accesso ai play off. Ci faremo trovare agguerriti e preparati”.

Tabellino di gara

Green Experience Rio Casa Mia Terrasini (PA) – Cantieri Elewatt Entello Volley 3-0

(26-24 / 25-20 / 27-25)

Si chiude con una vittoria la prima di Campionato per le ragazze dell’UnipolSai Entello Volley di coach Maria Rosa Giliberti. Grinta e determinazione hanno portato la squadra a vincere tutti i tre set. La partita è stata affrontata dalle ragazze in maniera contratta, ma, nonostante tutto, i primi due set sono stati vinti senza problemi. Il terzo ed ultimo set è stato più combattuto, vista la reazione delle ragazze del Carini che ci tenevano a vincere magari un set. Promette bene la stagione.

Queste le parole di coach Maria Rosa Giliberti: “Un plauso a tutte le ragazze che si sono impegnate fino alla fine, dimostrando di essere una squadra solida ed esperta. Per loro solo parole di merito, ora si lavora per affrontare la prossima avversaria. Questa vittoria carica tutto il gruppo, ma sappiamo bene che siamo solo alla prima e che c’è un Campionato intero da disputare”.

La società Erice Entello Volley del presidente Pasquale Tedesco punta molto sul settore giovanile che partirà dal prossimo 10 novembre.

In campo sia le squadre femminili U14 – U16 – U18 guidati dalla nostra Cristina La Commare, sia quelle maschili U15 – U17 – U19 guidati da Oddo, Vulpetti e Castiglione.

“Uno dei principali obiettivi che ci prefiggiamo come società – spiega il presidente Tedesco – è quello di formare nuovi atleti nel nostro settore giovanile, sia femminile che maschile, e questo grazie alla preziosa collaborazione di preparatori di grande esperienza, del direttore tecnico e sportivo. Sostenere lo sport e investire nel futuro delle giovani promesse sportive della città – conclude Tedesco – credo sia fondamentale”.

Tabellino di gara

Volley Land Dolce Carollo Carini (PA) vs UnipolSai Entello Volley 0 – 3

(15-25 / 19-25 / 21-25)