Volley: GesanCom Marsala ko ad Arzano

Prima trasferta e prima sconfitta stagionale per la GesanCom Marsala Volley. A battere il roster marsalese, nella quinta giornata in calendario del girone E del campionato di B1, ci ha pensato la Luvo Barattoli Arzano di Coach Antonio Piscopo che si è aggiudicata il match e tutti i tre punti in palio grazie al netto risultato di 3-0 (25/11 – 25/23 – 25/14). Una sconfitta che, visti i parziali dei set, richiederà una riflessione su quanto si è fatto sino ad oggi perché, considerato il buon match della scorsa settimana contro Catania, non si comprende l’involuzione nel gioco di un roster che ha già dimostrato ben altre qualità.

Sono i pochi punti conquistati del primo e del terzo set a far riflettere di più, ed anche se Arzano ha giocato in quei frangenti la partita perfetta, giocando di squadra e capitalizzando a proprio favore tutte le fasi di gioco, non ci si aspettava un distacco così netto dalle campane. Il secondo set, invece, è stato davvero combattuto, soltanto il gioco corale delle padroni di casa e gli immancabili errori in battuta delle lilibetane non hanno fatto virare il set a favore delle ragazze di coach Ciccio Campisi, che così tornano a casa senza punti e con la necessità di rialzarsi da questo momento negativo perché il campionato è appena iniziato e proporrà giornata dopo giornata sfide difficili che bisognerà affrontare con ben altra concentrazione.

TABELLINO

Luvo Barattoli Arzano–GesanCom Marsala Volley 3-0 (25-11; 25-23; 25-14)

Luvo Barattoli Arzano: Piscopo F., De Siano 12, Piscopo V. (L), Passante 11, Suero 7, Allasia 3, Sanguigni 11 , Putignano 9, Sigismondo. Non entrate: Silvestro, Di Domenico, Carpio, Bianco e Buonfino. All. Piscopo.

Gesancom Marsala Volley: Varaldo 3, Caserta 8, Modena 7, Bergese 9, Norgini (L), Gasparroni 2, Sturniolo, Grippo 1, Silotto 3, Morciano 4. Non entrata: Galiero. All. Campisi.

Arbitri: Claudia Francavilla e Salvatore Nibali. Note: Durata set: 21’; 28’; 21’. Battute sbagliate: Arzano 6, Marsala 10. Battute punto: Arzano 9, Marsala 2. Muri punto: Arzano 7, Marsala 8.