Trapani, il sindaco Tranchida alle celebrazioni del 4 novembre: “Ricordiamo tutte le vittime di guerra”

«Oggi festeggiamo l’Unità Nazionale sotto il tricolore, rendendo omaggio ai caduti per l’Unità d’Italia e per la libertà del nostro paese. È anche un momento per ricordare tutte le vittime di guerre, sia quelle vicine sia quelle lontane, come quella in Ucraina o in Medio Oriente, con tutta la loro drammaticità. L’articolo 11 della Costituzione ci impone un diritto-dovere: quello di ripudiare tutte le guerre. “Trapani for Peace” non è solo una visione, ma anche un messaggio culturale che vogliamo rilanciare. Non dobbiamo dimenticare le vittime di guerra e i bombardamenti subiti anche a Trapani, che causarono molte vittime civili. Vogliamo anche lanciare un messaggio a tutta l’Italia, dalla città più periferica d’Italia, la porta d’Europa. È importante ricordare che non esiste una guerra giusta. La pace è l’unica “arma” che può garantire la convivenza tra i popoli e favorire lo sviluppo e la crescita socio-culturale».

Con queste riflessioni, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, ha partecipato alle celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate che si sono svolte a piazza Vittorio Veneto, davanti al monumento del Milite Ignoto.