Marsala Futsal sconfitto a Carini

Pesante sconfitta per il Marsala Futsal 2012 sul campo del Mistral Meeting Club a Carini. Nella quarta giornata di Campionato Calcio a 5 serie B Girone H, gli azzurri hanno perso per 10 a 2. La gara ha preso il via dopo il minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione in Toscana e ha visto un grande ex, mister Vincenzo Giacalone. Adesso c’è subito da rimettersi in carreggiata per i sedicesimi di Coppa Divisione. Si giocherà martedì 7 novembre alle 19, al Palasport San Carlo, contro il Sicurlube Regalbuto.

Primo tempo: Le due squadre nei primi minuti di gioco fanno girare molto la palla a centrocampo. Il Mistral marca stretto il Marsala lasciandogli pochi spazi soprattutto a Jorge Tendero, mentre gli azzurri lavorano bene sulla fascia. La partita si sblocca quando, dopo una palla recuperata dal Mistral, l’assist di Murò serve Nino Cascino che davanti alla porta azzurra non sbaglia l’1 a 0. Il secondo goal arriva sempre su azione di Cascino che lotta per non perdere il pallone, lancia verso La Rosa che vede arrivare l’inserimento di Murò in area e Taormina nulla può fare per evitare la rete dei carinesi. Per il Marsala due le vere occasioni: con Patti che non riesce ad approfittare della palla non trattenuta dal Mistral e con un gran tiro di Tendero. Sul finale del primo tempo l’arbitro concede un rigore ai padroni di casa per un fallo presunto di Tendero e al 2’ dalla fine segna Dopico. E’ 3 a 0 per il Mistral.

Secondo tempo: La gara cresce di intensità, ma è sempre il Mistral che, fortunosamente, trova il 4 a 0 con un tiro di Dopico deviato di testa da De Bartoli al 4’ e il 5 a 0 con Palazzotto che approfitta della palla persa da Patti. Il Marsala ci crede contro ogni pronostico e in pochi minuti realizza due reti sfruttando il ‘power play’, prima con Barcellona che sfodera un gran tiro e poi con il lucido Patti. E’ 5 a 2. Solo pochi secondi più tardi le sorti del match per il Marsala si fanno più ardue che mai. Dopo una palla ‘rubata’ a Foderà, il Mistral a porta vuota mette a segno la sesta rete grazie a Cascino. Nell’azione successiva palla recuperata ancora da Cascino che batte Pizzo e segna ancora a porta spalancata la settima rete. La goleada dei padroni di casa però non finisce qui. Murò in tre minuti segna tre reti: la prima su punizione, la seconda dopo una palla persa da Pizzo e compagni e la terza su tiro libero dopo un fallo degli ospiti che accusano i troppi colpi della partita.

Tabellino di gara

Marsala Futsal 2012: Gaspare Taormina e Marco Villa (P), Nicolas Valenti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli, Alessandro Patti, Gabriele Barcellona, Giuseppe Costigliola, Vito Pizzo (C), Jorge Tendero, Christian Pierro.

Ammoniti: Giglio (MMC), Foderà, Tendero, De Bartoli (MF)

Marcatori: Murò (4’ p.t., 16’ s.t., 17’ s.t., 18’ s.t.), Cascino (1’ p.t., 2 reti al 15’ s.t., ), Dopico (17’ p.t., 4’ s.t.), Palazzotto (10’ s.t.) – MMC. Barcellona (12’ s.t.), Patti (15’ s.t.) – MF

Arbitri: Carmelo Gurrieri (Ragusa), Salvatore Cucuzzella (Ragusa) e dal crono Giorgia Mongiovì (Palermo).