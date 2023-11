“Il murales andava tolto per una questione di decoro dell’arredo urbano”. Questa la motivazione che ha portato l’Amministrazione comunale di Marsala a sedersi dietro un tavolino (forse di cose più importanti su cui discutere ce ne sarebbero tante in questa città) per capire se togliere il disegno realizzato dall’artista Fabio Ingrassia in memoria di Marisa Leo e per ricordare ogni giorno la sofferenza di una donna uccisa dal suo ex.

Poi, secondo quanto affermato dal sindaco di Marsala Massimo Grillo, per un “disguido”, un dipendente ha capito che il murales andava tolto tramite l’Aimeri dandone mandato, quando invece – pare – che l’intento del sindaco fosse quello di spostare il murales in altra area interna al Municipio.





Decoro urbano. Partiamo dalle basi. Un disegno realizzato su carta biodegradabile fatto appositamente per essere tolto, può essere considerato contrario alla legge che tutela il deturpamento di monumenti cittadini?

Ma soprattutto: i muri anneriti e sporchi, le pareti rovinate, l’intonaco che cade sotto l’arco di Porta Garibaldi, non deturpano l’arredo urbano?