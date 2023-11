Sassi dei tifosi del Trapani contro un autobus di linea a Reggio

Ieri il Questore di Trapani ha vietato l’ingresso di massa al Provinciale per la gara contro l’Acireale a causa di rivalità storiche tra le tifoserie ma gli stessi ultras granata ieri non si sono risparmiati in comportamenti reprorevoli.

Dopo Reggina-Trapani, un gruppo di titosi infatti, hanno devastato un autobus e il conducente è finito in ospedale. Sembra quasi una scena che somiglia a quella accaduta dopo Marsiglia-Lione, con i sassi lanciati contro l’autobus degli ultimi e l’allenatore Fabio Grosso preso in pieno in volto.

La vicenda si è verificata a bordo del mezzo del trasporto pubblico urbano di Atam all’altezza del viale Galileo Galilei; il mezzo era scortato dalle forze dell’ordine. Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha espresso la sua indignazione esprimendo piena solidarietà all’Atam e al conducente.

Per quanto attiene alla cronaca sportiva, il Trapani ha vinto 2 a 0 in Calabria con le reti di Balla e Kragl.