Nuova pista ciclabile a Mazara, collegherà Tonnarella e San Vito

“Stiamo dotando la nostra Città di una moderna pista ciclabile che collegherà le zone balneari di Tonnarella e San Vito. Con quest’opera Mazara del Vallo si modernizza e prosegue la serie di interventi nel rispetto dell’ambiente. Ogni innovazione porta con sé perplessità ed in democrazia è giusto che ognuno esprima le proprie opinioni, ma queste debbono essere basate sulla conoscenza e sui fatti compiuti e non sui sentito dire”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci in merito all’avvio del primo stralcio dei lavori di realizzazione di circa 7km di pista ciclabile che collegherà la zona balneare di Tonnarella con il lungomare San Vito.

I lavori sono finanziati con circa 1milione 282mila euro dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità con i fondi dell’azione 4.6.4 del Po Fers Sicilia 2014-2020 nell’ambito di Agenda Urbana. In particolare il Comune ha partecipato all’avviso per lo “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale” e dopo il via libera al finanziamento ha effettuato la gara d’appalto che è stata aggiudicata al Consorzio Stabile Cons.Ap di Sant’Antimo in provincia di Napoli che ha offerto un ribasso del 30,9611% sull’importo a base d’asta di circa 1milione 29mila euro. I tempi contrattuali dei lavori sono di un anno.

Con la delibera n.144 del 5 ottobre scorso la Giunta comunale di Mazara del Vallo ha approvato la perizia di variante migliorativa, nell’ambito della spesa, al fine di dare una maggiore funzionalità alla prevista pista ciclabile di collegamento fra il centro urbano ed il Litorale Tonnarella”. Il nuovo percorso individuato è il seguente:

1) lungomare est: da rotonda Kikis fino alla scalinata dell’Arsenale (piazza Regina);

2) attraversamento del fiume Mazaro tramite “Chiatta”;

3) lungomare ovest: via Selinunte – via Perugia – via L. Vaccara – Lung. Fata Morgana fino a via del Mare.

La pista ciclabile sarà realizzata nel tratto di lungomare San Vito adiacente la rotonda Kikis, lato mare, s’intersecherà con il tratto di pista ciclabile già esistente adiacente la passeggiata Consagra (tra i lungomare San Vito e Hopps), proseguirà per tutto il Lungomare Mazzini risalendo sulla riva orientale del fiume Mazaro fino alla scalinata esistente dell’Arsenale nei pressi di piazza Regina.

Sarà interrotta con collegamento all’altra sponda tramite la chiatta e riprenderà nella parte Trasmazaro attraversando sempre lato fiume via Selinunte, via Perugia, un piccolo tratto di via Luigi Vaccara per proseguire nel lungomare Fata Morgana, in un tratto del porto nuovo e lungo tutto il lungomare Fata Morgana fino alla via del Mare.

“Nella realizzazione della pista ciclabile – sottolinea l’amministrazione comunale – sarà garantita in ogni caso la circolazione del doppio senso di marcia di auto e mezzi nei lungomare Mazzini, Hopps e San Vito mantenendo inoltre le due carreggiate per il parcheggio in quasi tutto il lungomare, ad eccezione del tratto compreso tra la chiesa di San Vito a Mare ed il Kikis dove si potrà parcheggiare in una sola carreggiata adiacente la stessa pista ciclabile mentre sarà trovata con parcheggi e servizi bus elettrici la soluzione ai posti auto che verranno meno nell’altra carreggiata”.

“Nessun parcheggio – assicura l’amministrazione comunale – verrà meno nel tratto di lungomare Fata Morgana a Tonnarella compreso tra via Fani e via del Mare in quanto la circolazione veicolare sarà garantita a senso unico di marcia non solo in estate. Piccole criticità – assicura l’amministrazione – verranno sistemate nel corso dello svolgimento dei lavori. E’ chiaro – conclude l’amministrazione – che siamo solo all’inizio dei lavori e la sola collocazione dei cordoli grezzi di sicurezza in questo momento ha destato preoccupazione ma è altrettanto chiaro che tali cordoli saranno poi rivestiti con materiale colorato e di sicurezza al pari della realizzazione della vera pista”.