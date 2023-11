Da Marsala Alex Hug campione di Karate europeo in Slovenia

Il tredicenne marsalese con passaporto tedesco, vince il torneo di Karate a Novo Mesto in Slovenia, nella categoria cadetti. Il ragazzo figlio di genitori tedesco-ungherese, ormai inserito nel tessuto marsalese da anni, si allena dal Maestro Vito Genna della Shotokan Karate Marsala.

Dopo aver vinto lo scorso anno la coppa Italia a Schio, in Provincia di Vicenza, bissa il risultato con questa grande impresa, ribaltando tutti i pronostici.

“Ora cercheremo di non sprecare quanto di buono è stato fatto in questi anni, l’obiettivo sarà la convocazione al Mondiale in Argentina che si svolgerà nell’ottobre 2024 a Buenos Aires, fino a giugno proveremo a vincere il campionato Italiano e le altre tappe del percorso Nazionale – afferma il Maestro Vito Genna -. Ovviamente tutto questo è una conseguenza della formazione a cui teniamo tanto, un buon karateka deve andare bene a scuola e prodigarsi per il prossimo, ma soprattutto migliorare il carattere giorno per giorno per essere sempre pronto ad affrontare le avversità della vita”.