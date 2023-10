Ginnastica Silver, oro e bronzo per la Marsala Gym Lab

Si conclude al Pala Millennium di Rosolini la terza tappa del Campionato Regionale Individuale Silver LD, settore avanzato, della Federazione ginnastica d’Italia.

Tre fine settimana intensi dove le ginnaste siciliane dei livelli LA, LB,LC,LD ed LE del settore Silver si sono incontrate per chiudere le prove individuali regionali di questo anno sportivo che sta giungendo al termine. Per l’Asd Marsala Gym Lab entusiasmanti risultati anche nella gara disputata in questo ultimo fine settimana dove Clara Angi, Junior 3, ben si esprime nella categoria riservata alla classe 2008 ottenendo il primo piazzamento; ginnasta dalle grandi doti ginniche, non soltanto potente sulle spinte acrobatiche ma anche molto ampia negli elementi artistici, ha ben figurato sui quattro attrezzi lasciando ben sperare per il prossimo passaggio di categoria e livello.

Gara altrettanto gratificante quella della compagna Miriam Cusenza, Allieva 4, classe 2011 che si aggiudica la terza posizione, eccellendo nel volteggio, suo attrezzo preferito, con il miglior secondo punteggio di giornata e portando in gara elementi di maggiore difficoltà, dimostrando grandi potenzialità al suo primo anno nel livello LD e confrontandosi con ginnaste ben più esperte di lei, già inserite nel circuito da anni e con anche un passato nella massima categoria Gold della Fgi.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, le nostre ginnaste sono state temerarie, costanti e determinate e sono state premiate con ottimi risultati. Adesso proseguiamo gli allenamenti in vista della prossima stagione sportiva che prevede notevoli e non semplici cambiamenti nei programmi di gara ma decisamente molto stimolanti”, affermano dall’ASD Marsala Gym Lab.