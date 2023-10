La Diavoli Rossi di Marsala fa incetta di podi ai Campionati Silver e vola ai Nazionali

A conclusione di un anno agonistico davvero soddisfacente, la Polisportiva Diavoli Rossi, storica società marsalese di ginnastica artistica, porta a termine le terze prove dei Campionati Regionali Silver in tutti i livelli previsti dai programmi tecnici.

La Federazione Ginnastica d’Italia, alla quale la società è affiliata da oltre 50 anni, suddivide nel circuito SILVER le ginnaste in base all’anno di nascita a partire dal compimento degli 8 anni di età e prevede dei livelli tecnici di difficoltà, a partire dal più semplice (LA, LB, LC, LD, LE) fino al programma più complesso.

Tre sono stati i fine settimana di gara per le atlete guidate dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, iniziando da quello del 14 e 15 ottobre che ha visto scendere in campo a Messina 7 giovani atlete della Polisportiva, nei livelli LA ed LB, portando a casa 7 ottimi piazzamenti: ad aggiudicarsi il titolo di campionessa Regionale sono state Angela Pace nella categoria Allieve 4 livello LB e Marialaura Lo Presti nella categoria Allieve 1 livello LA, mentre nella categoria Allieve 3 livello LB il podio è interamente conquistato dalle “diavolette”: primo posto per Miriam Di Girolamo, secondo posto per Sara Oddo e terzo posto per Federica D’Urso; ottimi anche i piazzamenti di Giada Pipitone alla sua prima esperienza di gara nella categoria Allieve 1 livello LA3 che si piazza al quarto posto e di Giada Magro che nella categoria Allieve 1 livello LA si piazza al quinto posto.

Altro fine settimana intenso quello del 21 e 22 Ottobre, durante il quale si è disputata a Rosolini (RG) la gara del Livello LC, dove la Diavoli Rossi ha schierato in campo 6 ginnaste.

Questa volta a laurearsi campionessa regionale è stata Chiara Amodeo nella categoria Junior 3, seguita dalla compagna di squadra Giada Maltese che ha ottenuto il terzo posto; altri due bronzi nella giornata, li hanno conquistati rispettivamente Martina Marchetti nella categoria Junior 1 e Xia Cerami nella categoria Junior 2; nella categoria Allieve 3 Rossella Santoro ottiene il secondo posto e Adele Bertolino il quarto.

Salendo sempre di livello, è la gara di ieri 29 Ottobre 2023 disputata sempre a Rosolini (RG) che ha decretato per la Polisportiva, che aveva schierato in campo soltanto 4 ginnaste, altre 4 Campionesse Regionali, ognuna nel suo livello e nella sua categoria. Cominciando dalla più giovane, nel livello LD categoria Allieve 3 l’oro è andato a Quyet Cerami mentre nella categoria Allieve 4 a Martina Amodeo; nel livello LE3 a salire sul gradino più alto del podio è stata la Junior 2 Miriam Venezia e per la categoria Senior 1 si laurea campionessa regionale Maria Barraco.

Decine e decine, dunque, i podi ottenuti dalla Polisportiva Diavoli Rossi, che conferma la buona preparazione degli atleti e la dedizione degli allenatori, i quali in questi giorni si dedicheranno agli ultimi preparativi per la partecipazione ai Campionati Nazionali in occasione della “Winter Edition” che si terranno a Rimini dal 7 al 10 di Dicembre e dove le ginnaste parteciperanno, per la prima volta, anche alla nuova gara di squadra denominata “Duo”.

A rappresentare la Polisportiva nel settore maschile, prenderà parte alla gara nazionale nel livello LC anche Francesco Giappone, unico atleta agonista della società.

La soddisfazione più grande però, a detta dei tecnici, è l’ottimo lavoro di squadra che la Polisportiva riesce a portare avanti, anno dopo anno, perché chi pratica questo sport, nonostante gli esercizi vengano svolti dal singolo, fa parte e pratica questo sport “in squadra”.

Il senso di appartenenza al gruppo si rafforza, così come la capacità di essere solidali, di lavorare per il bene degli altri oltre che di se stesso, di cooperare superando l’ostilità della competizione per il raggiungimento del risultato di squadra. La squadra accompagna nella crescita sia umana sia sportiva, attraverso il confronto che attiva una competizione sana e valoriale, dove i ginnasti sono costantemente stimolati a dare il loro massimo verso un costruttivo superamento dei propri limiti, sia fisici, sia mentali.