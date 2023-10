Il Trapani vince contro la Nuova Igea Virtus, 9 vittorie su 9 gare

Ancora una vittoria per il Trapani che ha superato la Nuova Igea Virtus per 2 a 1. I granata mantengono la propria imbattibilità ed ora si appresta al match con La Fenice Amaranto.

La capolista Trapani fa 9 su 9 ma la Nuova Igea fa una bella figura ed esce sconfitta dal Provinciale con un pizzico di rammarico. La partita termina 2-1 in favore dei padroni di casa ma con le reti arrivate su due azioni personali: allo scadere del primo tempo Ba con un tiro cross, inganna Staropoli, poi al 16′ st Balla, servito perfettamente da Kragl, si presenta davanti al portiere e lo scavalca con un pallonetto.

Subito dopo la Nuova Igea ha una grande occasione per riaprire la partita con Schinnea che però spreca. Bisogna aspettare il 40′ st quando Aveni, sfruttando una corta respinta della difesa dentro l’area, insacca, dando nuovo smalto ai suoi. Nei restanti minuti finali, i giallorossi si riversano all’attacco ma non riescono più a trovare la via delle rete. Nel finale viene espulso Verdura per doppia ammonizione.