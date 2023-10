Il Marsala Futsal si piega al cospetto del solido Soverato

Sfida d’alta classifica domenica al Palasport di via della Gioventù tra Marsala Futsal 2012 e Soverato Futsal, nella terza giornata di Campionato di serie B Girone H. Gli azzurri sono consapevoli che la gara sarebbe stata ardua al cospetto della solida, tecnicamente e fisicamente, squadra calabra.

Primo tempo_ Il Soverato fa sapere subito di che pasta è fatto, con tanto possesso palla e lasciando gli azzurri (in questa occasione in maglia bianca) nella loro metà campo. La prima rete arriva al 5’ con Calabrese che da centrocampo carambola il pallone dietro le spalle di Pacioni. All’8’ da un calcio d’angolo, ancora Calabrese riceve la sfera per il 2 a 0. La terza rete un minuto più tardi prende gli spunti da una punizione del Soverato con respinta corta del portiere azzurro e Monterosso che va in rete.

Il Marsala non si arrende e al 14’ la ripartenza sulla fascia premia il veloce Jorge Tendero che porta la sua squadra sul 3 a 1.

Secondo tempo_ Nei primi minuti sembrano non cambiare le sorti dei padroni di casa e l’uno-due calabro batte l’impreparato Pacioni: il 4 a 1 è di Costa. Il Marsala non si lascia intimidire e ci crede, sfruttando il calo del Soverato. Al 5’ Tendero conquista l’area, vede l’ottima posizione di Matteo De Bartoli e con una bella azione personale decentrata il giovane azzurro conquista la rete difesa da Loprieno.

Due minuti dopo è Barcellona che fa tutto da solo: intercede la sfera degli ospiti, la difende e si presenta davanti alla porta senza sbagliare nulla. E’ 4 a 3. Al 10’ è impresa azzurra: Pierro recupera una palla preziosa per Tendero che di contropiede favorisce Barcellona e questi serve un pallone a porta vuota allo spagnolo che non fallisce il pareggio.

Gli ospiti riprendono le redini della partita per portare a casa il risultato e conquistare la vetta della classifica. Lo fanno al 15’ e al 20’, quando mancano pochi secondi alla fine, grazie ad altri due goal di Costa. Il match termina 4 a 6 decretando la prima sconfitta stagionale degli uomini di Mister Giacalone.

Il Soverato al momento è prima con 9 punti in classifica, seguita dal Città di Adrano (7), dal Mistral Meeting Club e dal Bovalino (6), dal Futsal Mazara (5) e dal Marsala 2012 a 4 punti assieme al Blingink Soverato.

Tabellino di gara

Marsala Futsal 2012: Edoardo Pacioni, Marco Villa, Giuseppe Costigliola, Vito Pizzo, Giorgio Emiliano, Jorge Tendero (14’ p.t., 10’ s.t.), Christian Pierro, Gabriele Barcellona (7’ s.t.), Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli (5’ s.t.), Gabriele Pellegrino, Francesco Ballatore. Coach: Vincenzo Giacalone.

Soverato Futsal: Antonio Loprieno, Salvatore Critelli, Domenico Chiaravalloti, Matteo Calabrese (5’ p.t., 8’ p.t.), Daniele De Masi, Gianfranco Pestich, Luigi Monterosso (9’ p.t.), Carlo Donato, Leonardo Costa (1’ s.t., 15’ s.t., 20’ s.t.), Francesco Panzarella. Coach: Gianluca Tomaino.

Marcatori: Tendero (2), Barcellona, De Bartoli (MF), Calabrese (2), Monterosso, Costa (3 – SF).

Ammonizioni: Barcellona (MF), Calabrese e Pestich (SF)

Arbitri: Pietro Sessa, Marco Liuni, Vincenzo Cambria