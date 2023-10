Lo scirocco sferza la provincia di Trapani: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Tutte le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani sono state chiamate agli straordinari in questo ultimo lunedì di ottobre.

Come preannunciato dalla Protezione Civile Regionale, la giornata odierna è stata caratterizzata da un forte vento di scirocco, che ha sferzato soprattutto le località rivierasche del territorio trapanese.

Complessivamente, dalle 8 del mattino fino al pomeriggio, sono stati 19 gli interventi dei vigili del fuoco. L’impegno maggiore è stato legato ai danni provocati dal forte vento, con alberi, insegne pubblicitarie e pali pericolanti, che hanno reso necessaria una capillare azione di messa in sicurezza, in modo da contenere i danni alla pubblica incolumità. Altri interventi si sono resi necessari pure per l’estinzione di incendi di vegetazione e sterpaglie, alimentati dallo scirocco.

Anche la giornata di martedì dovrebbe essere caratterizzata da forti raffiche di vento e mareggiate, con un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche che dovrebbe avvenire a partire dalla serata di domani.