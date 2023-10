Eccellenza: il Mazara espugna il campo del Casteldaccia

Terzo risultato utile consecutivo per il Mazara che con una buona prestazione espugna il campo del Casteldaccia con il risultato di 1-3.

Primo tempo: Prima occasione di marca gialloblù, con Kari che parte in contropiede e viene fermato da Prestigiacomo. All’8, Sferruzza crossa da destra, Velardi in area non riesce a colpire. Tre minuti dopo, stesso copione, con l’attaccante granata che non riesce a tenerla in campo. Al 13’, il Mazara parte in contropiede, Panzeri lancia Kari che viene chiuso in corner. Qualche minuto più tardi, proprio da calcio d’angolo, palla messa in mezzo da Aggio e Bari di testa non inquadra la porta. Poco prima della mezz’ora, tiro-cross di Ricciulli dalla sinistra, palla alta di un soffio.

Il Casteldaccia ci prova in contropiede ma sciupa con Velardi, che entra in area e conclude alto. Al 35’, parabola velenosa di Bisogno, Cassano è bravo a smanacciare in corner. Sette minuti dopo, padroni di casa vicini al gol: imbucata di Prestifilippo per Sferruzza, che però non è freddo e si fa respingere da Cassano. Dall’altra parte, il Mazara colpisce: è il 43’ quando Lentini recupera palla al limite dell’area, salta un uomo e batte Cascione per lo 0-1, risultato sul quale si va al riposo.

Secondo tempo: Nessun cambio in avvio di ripresa, Casteldaccia che si affaccia in avanti con Bisogno che però da fuori non inquadra. I padroni di casa provano a riprendere i gialloblu che però al 60’ si rendono pericolosi con Lentini che mette in mezzo per Kari, anticipato da Cascione. Un minuto dopo, il Mazara raddoppia: palla in avanti per Kari che allunga la gamba per anticipare Cascione e la mette dentro con un pallonetto per lo 0-2. Granata che cercano la reazione, Cassano blocca un colpo di testa ravvicinato. Dall’altra parte, Panzeri serve in avanti Kari, il cui sinistro termina alto.

Girandola di cambi da una parte e dall’altra, con i canarini sempre pericolosi con i propri attaccanti e il Casteldaccia che ci prova per lo più da fuori. All’86’ ecco il tris per la squadra di Tedesco: calcio di punizione battuto da Caprioli, tocco sottoporta di Barbieri ed è 0-3. A questo punto il Casteldaccia cerca quantomeno il gol della bandiera: due minuti dopo, Monti ci prova da buona posizione, poi la palla carambola sulla traversa e alla fine la difesa gialloblù allontana. In pieno recupero, i padroni di casa accorciano le distanze con il solito Monti che indovina l’angolo lontano per il definitivo 1-3.

Tabellino di gara

Casteldaccia: Cascione, Spampinato (53’ Monti), Ficarra, Prestifilippo, Prestigiacomo, Monforte, Megna (74’ Messina), Bisogno, Sferruzza (83’ Agnello), Velardi, Alfano (68’ Fuschi). A disp.: Marra, Lo Nardo, Scarpinato, Gambino, Clemente. All. Mineo.

Mazara: Cassano, Marchese, Aggio (65’ Gomes Nobre), Caprioli, Pirrello, Pica (89’ Priola), Ricciulli, Bari (84’ Calderone), Lentini (74’ Barbieri), Panzeri (83’ Benivegna), Kari. A disp.: Giacalone, Veltri, Vellutato, Barbieri, Koffi. All. Tedesco.

Arbitro: Giuseppe Russo della sezione di Acireale

Assistenti: Calogero Milioto (Acireale) e Davide Orazio Belfiore (Acireale)

Marcatori: 43’ Lentini, 61’ Kari, 86’ Barbieri, 94’ Monti

Ammoniti: Kari (M), Pica (M), Lentini (M), Messina (C), Prestifilippo (C). Recupero: pt 2’, st 6’.