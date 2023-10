Petrosino: l’olio d’oliva solidale raccolto dai giovani del Progetto SAI

Anche quest’anno il Comune di Petrosino ripropone l’iniziativa benefica della raccolta delle olive sui propri terreni per produrre olio destinato alle persone bisognose. Ad effettuare la raccolta sono stati i giovani ospiti della Cooperativa Fo.Co.

Tramite questa attività, alcuni giovani del Progetto SAI hanno avuto la possibilità di apprendere nuove competenze e di valorizzare l’importanza del lavoro di squadra, la responsabilità e l’impegno verso un obiettivo comune.

“Questa iniziativa è stata ideata con l’obiettivo di destinare un bene essenziale e prezioso come l’olio d’oliva a chi è in difficoltà. Nel riproporla quest’anno, abbiamo anche voluto promuovere l’integrazione sociale dei giovani ospiti della comunità SAI, fornendo loro un’opportunità concreta di formazione e di condivisione di conoscenze ed esperienze – dichiarano il Sindaco Anastasi e l’assessora Marino – L’agricoltura può essere un mezzo sociale eccezionale per promuovere l’integrazione culturale e la convivenza pacifica tra i popoli.

L’olio ottenuto sarà completamente devoluto in beneficenza a diverse organizzazioni che si occupano del sostegno alle persone bisognose e alle famiglie in difficoltà. Questa iniziativa è parte dell’impegno costante dell’Amministrazione nel promuovere la solidarietà concreta e l’aiuto ai più vulnerabili della società – con includono il sindaco e l’assessora – gli ulivi di Petrosino sono oggi più che mai gli alberi della pace, dell’incontro tra i popoli e della solidarietà”.