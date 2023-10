Movimento per l’uguaglianza denuncia fuoruscita di acqua di fogna in via Mazara Vecchia

Il Movimento Uguaglianza per la Sicilia segnala la fuoriuscita di acqua di fogna da 2 tombini all'inizio della via vecchia Mazara a Marsala e la conseguente sovrabbondanza di acqua sul manto stradale. In una nota il movimento invita l'amministrazione comunale ad intervenire tempestivamente, dato che anche il lungomare in prossimità del fortino è giâ stato chiuso.