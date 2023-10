Ognissanti: bus-navetta attivi a Marsala, riapre il parcheggio della Stazione ferroviaria

Con l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare nelle ricorrenze di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione comunale consente la gratuita fruizione del servizio bus a Marsala per l’1 e il 2 novembre.

Protocollo d’Intesa inoltre con Rete Ferroviaria Italiana per rendere disponibile – già da domani e fino al prossimo 5 novembre – l’area a parcheggio nell’ex scalo merci della Stazione. Altro parcheggio da poter sfruttare è quello in zona Stadio che costituirà il capolinea dei bus-navetta istituiti per l’occasione.

In particolare, le linee 3, 10 e 13 (provenienti dal versante nord) effettueranno il passaggio dallo Stadio; mentre le linee 1, 2 e 5/6 (versante nord) effettueranno fermate alla Stazione di viale Fazio.

Questi gli orari e i percorsi dei bus-navetta: