Trapani Nuova non riceverà acqua, blackout agli impianti di Bresciana

Si rende noto alla popolazione ed alle utenze delle attività commerciali d’interesse che, nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre, si sono registrati una serie di blackout nella rete Enel che hanno di fatto bloccato gli impianti idrici di Bresciana, comportando un crollo dei volumi idrici in arrivo ai serbatoi di accumulo di San Giovannello, con gravi disfunzioni nella distribuzione idrica cittadina di oggi “Trapani vecchia” alias centro storico.

Nella mattinata, i tecnici del Comune sono intervenuti prontamente ma, affinché i serbatoi si riempano, bisogna attendere almeno 24 ore.

Il sindaco Tranchida ha disposto in capo al dirigente del servizio idrico di agire in danno di Enel per le gravissime disfunzioni provocate e per le conseguenze delle stesse.

Per questo motivo (tempi tecnici di riapprovvigionamento ai serbatoi di San Giovannello), domani, sabato 28 ottobre, Trapani Nuova non riceverà acqua.

«Da domenica, tutto dovrebbe tornare alla normalità» assicura l’assessore delegato al servizio idrico integrato Vincenzo Guaiana.