Marsala: lite a Strasatti, accoltellato un nordafricano

Accoltellamento in piazza Fiera a Strasatti. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio, intorno alle 17. Secondo le prime ricostruzioni, due nordafricani sono andati all’inseguimento di un giovane connazionale armati di un coltello, finendo poi per ferirlo con un fendente.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri, che hanno trovato il 30enne ferito, ma non in maniera grave, mentre gli altri soggetti coinvolti hanno fatto perdere le loro tracce. Poche le informazioni rese ai militari dai cittadini presenti in piazza al momento dell’aggressione, che pare non si siano accorti di quanto stava avvenendo.

Accompagnato al pronto soccorso, il nordafricano ferito è stato medicato dai sanitari, che lo hanno giudicato guaribile nel giro di 15 giorni. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.