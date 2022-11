Violenza sessuale, Tranchida porga la solidarietà alla comunità ucraina

Stamani, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha manifestato alla presidente della locale comunità Ucraina, Olga Mulyak, solidarietà e vicinanza per la brutale violenza sessuale subita da una loro connazionale alle Mura di Tramontana.

«Solidarietà non solo mia personale ma di tutta la Città di Trapani, che condanna l’inaudita violenza operata a quanto pare da un trapanese ai danni di un’innocente donna Ucraina, purtroppo senza fissa dimora – dichiara il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -. Ho altresì allertato l’ufficio legale comunale per capire se vi siano le condizioni per costituirsi come parte civile e siamo pronti ad intervenire per aiutare la donna colpita anche con i nostri servizi sociali».