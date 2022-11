Il ricambio generazionale nelle aziende

Il passaggio generazionale in azienda è un tema di grande attualità, si tratta certamente di un processo, e non un evento, che deve essere pianificato con cura perché complesso e rischioso per l’imprenditore, e per l’azienda stessa.Solo il 30% delle aziende familiari sopravvive al fondatore mentre quelle che riescono ad arrivare alla terza generazione sono il 13%; tuttavia si ritiene che le sfide della innovazione e della sostenibilità combinate con l’allungamento della vita media, possano permetterci di assistere a importanti miglioramenti di queste percentuali, grazie alla unione di più generazioni nello sviluppo aziendale. La pandemia ha innescato una crisi economica e una discontinuità molto rapida, tale da indurre gli imprenditori a riflettere con maggior consapevolezza circa le strategie da adottare per salvaguardare il valore dell’azienda ed assicurarne la sopravvivenza nella generazione successiva. Sono quattro le condizioni che facilitano la continuità generazionale:

Distinguere l’impresa dalla famiglia ; Applicare una governance fatta di regole chiare; Condividere obiettivi e piani d’azione; Farsi eventualmente supportare da attori esterni

Le imprese familiari sono presenti in tutti i Paesi del mondo e rappresentano mediamente tra il 65% e il 90% del totale delle aziende. L’Italia è certamente tra i paesi in cui il legame tra impresa e famiglia è più intenso, dato che circa l’85% delle imprese italiane può essere ritenuto “family business”, proprio per quello alcuni dati dell’ Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari Italiane afferma che nei prossimi anni si svilupperà una crescita del ricambio generazionale.

La trasmissione dei valori da parte del fondatore nei confronti non solo del successore ma di tutti dipendenti e del suo nucleo familiare è uno dei fattori che meglio assicura la buona riuscita del passaggio; i valori cambiano a seconda del fondatore e della storia dell’impresa e dei momenti chiave che l’hanno segnata e rafforzata. Dei valori non importa il contenuto che sarà in ogni caso positivo, ciò che davvero rileva è il segnale , il segnale deve essere sempre e comunque quello di dire che il bene dell’impresa e la sua sopravvivenza va anteposta a tutto.

Corinne Pantaleo Innovation Coach (Studio Simone Pantaleo, Via Roma 185, Marsala.)