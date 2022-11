“Straordinario momento vissuto dai fedeli delle parrocchie di Marsala e Petrosino nell’incontrare il nostro vescovo, Angelo Giurdanella, il suo arrivo in Chiesa Madre, la accoglienza di tutti, la celebrazione Eucaristica, animata dal coro della forania e presieduta dal Vescovo con tutti i presbiteri, e dopo, l’incontro con tutti i Consigli Pastorali della forania di Marsala e Petrosino”.

E’ il messaggio che la comunità della Chiesa Madre di Marsala rivolge al Vescovo della Diocesi di Mazara che ieri ha fatto il suo ingresso in Cattedrale per la celebrazione di una Santa Messa con tutti i parroci della Città, incontrando così per la prima volta i fedeli lilybetani.