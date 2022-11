I Diavoli Rossi di Marsala fanno incetta di podi al Campionato Silver

Non si poteva concludere meglio per le ginnaste della Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala l’anno agonistico, che le ha viste dominare l’intero Campionato a squadre e individuale Silver, conclusosi sabato e domenica nella provincia di Messina con la terza prova. Ben 8 gli ori vinti.

Al primo posto nel livello LC nella categoria Allieve 2 Quyet Cerami, nella categoria Junior 1 Venezia Miriam e nella categoria Junior 2 Chiara Amodeo. Sempre al primo posto nel livello LC3 nella categoria Junior 1 Xia Cerami, nella categoria Junior 2 Giada Maltese e al quinto posto nella categoria Allieve 4 Martina Marchetti.

Diavoli Rossi

Si laurea campionessa regionale per la categoria Allieve 3, Martina Amodeo. Sul gradino più alto del podio nel livello LC3 per la categoria Senior 1 è Giorgia Sciarrino, mentre vince il Campionato nel livello LE3 Maria Barraco.

Questi i risultati della prima giornata di gare tenutasi a Spadafora. Per le giovanissime, nel livello LA3 per la categoria Allieve 2 si piazza al primo posto Adele Bertolino, al secondo Rossella Santoro e al terzo posto a pari merito si piazzano Miriam Di Girolamo e Federica D’Urso, nella categoria LA3 prima Angela Pace. Grande soddisfazione per i tecnici della Diavoli Rossi, Monica Colicchia e Gianluca Gimondo.