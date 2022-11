Il Trapani Calcio batte il Città di Sant’Agata in Coppa Italia Serie D e passa il turno. Allo stadio “Biagio Fresina”, i granata si sono imposti in rimonta per 2-1. Il tecnico Leo Vanzetto schiera una squadra che dimostra subito di possedere il giusto piglio, passando in vantaggio con il 2005 Catalano, che insacca la sfera dopo aver superato pure il portiere.

Dieci minuti dopo, pareggio siglato da Mascari, bravo nell’infilare Quartarone con un preciso pallonetto. Sfiorano poi il sorpasso Falcone e ancora Mascari. A pochi istanti dall’intervallo, risposta tirrenica affidata al tiro a giro di Carrà; il pallone sorvola l’incrocio.

Nella ripresa, il Trapani pigia il piede sull’acceleratore e, dopo un’occasione sprecata da Musso, va a bersaglio: scorribanda di Kosovan sulla sinistra e assist per l’accorrente Musso, bravo nel finalizzarlo con un colpo di testa. Nei restanti minuti, gli ospiti gestiscono la favorevole situazione senza troppi patemi, rischiando soltanto al 31’ su un contatto dubbio in area tra El Yakoubi e Marigosu. L’arbitro lascia, però, correre.

Di seguito i nomi delle squadre passate ai sedicesimi: Città di Varese, Arconatese, Prodeco Calcio Montebelluna. Derthona, Cavese, Bra, F.C. Trapani, Dolomiti Bellunesi, Adriese, Francavilla, Giana Erminio, Ligorna, Portici, Pineto, Prato, Puteolana, Tivoli, Orvietana, Sporting Franciacorta, Trastevere, Union Clodiense Chioggia, C.O.S. Sarrabus Ogliastra, Team Altamura, United Riccione, Tolentino, Bagnolese e Seravezza Pozzi.



Tabellino di gara

Città di Sant’Agata-Trapani 1-2

Marcatori: 3’ Catalano; 13’ Mascari; 13’ st Musso.

Città di Sant’Agata: Quartarone, Duli (21’ st D’Aleo), Raspaolo, El Yakoubi (43’ st Gullotti), Napoli (36’ st Brunetti), Gallo, Empunda (42’ st Frusteri), Monteiro, Maesano, Carrà, Catalano (21’ st Cicirello). All. Vanzetto.

Trapani: Cultrato, Ceesay, Soprano, Mangiameli, Cellammare (23’ st Oddo), Cangemi (7’ st Marigosu), Matese (27’ st Catania), Falcone (33’ st Pipitone), Kosovan, Musso, Mascari (18’ st Mokulu). All. Monticciolo.

Arbitro: Zammarchi di Cesena.

Ammoniti: Duli, Maesano, El Yakoubi (C); Catania, Kosovan (T).