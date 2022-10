Marsala Futsal rimontato ancora: il Cus Palermo vince 4-2

In pieno recupero contro il CUS Palermo, con il punteggio di quattro a due, arriva la terza sconfitta consecutiva in campionato per il Marsala Futsal, alla settima giornata. Stesso andamento delle due precedenti sconfitte contro Tiki Tika e Futsal Mazara, la formazione lilibetana, in vantaggio per due a zero, si fa rimontare e ribaltare dagli avversari.



Un ottimo primo tempo degli azzurri chiuso in vantaggio sul due a zero con una doppietta del solito Tendero che al 19° di potenza ha battuto l’ottimo Misuraca e al 30° su un delizioso assist di Crespo, con un preciso tocco dalla linea di fondo con il pallone che ha battuto nella parte inferiore della traversa ed è terminato in fondo al sacco.

Oltre al doppio vantaggio, il Marsala, nel corso dei primi trenta minuti, ha tenuto il pallino del gioco, non concedendo un granché agli avversari se non qualche conclusione da lontano. Nella ripresa, Mister Miosi ordina ai suoi di aggredire alti gli azzurri e la tattica si rivela vincente. Al 35° il veterano Restivo, su una ribattuta di Ilario, sigla il due a uno che rimette in carreggiata il CUS. Il Marsala resiste ma non riesce ad imporsi nel gioco, nemmeno in superiorità numerica dopo l’espulsione di Miranda. Il CUS ci crede e al 54° Guarino dalla distanza, con la difesa azzurra immobile, trova impreparato Ilario che nell’occasione aveva la visuale del tiro coperta.

Si va così, all’epilogo del match con il CUS a fare la partita ed il Marsala ad arrancare in difesa. Al 62° Restivo penetra centralmente tra le maglie azzurre e di potenza infila ancora Ilario il pallone del tre a due. Anteri prova il tutto per tutto, manda in campo il quinto di movimento ma su un rimpallo Billitteri becca il jolly dalla distanza e inventa una parabola arquata che termina nella porta ormai sguarnita del

Marsala.



Gli azzurri restano così a nove punti in classifica ben distanti dal vertice condotto a punteggio pieno, a quota diciotto, da Mazara e Carini. Nel prossimo impegno gli azzurri se la vedranno contro il Palermo Futsal 89ers, “tradizionale bestia nera” ma prima, martedì 1 novembre, c’è da giocarsi l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia a Marsala contro la VeCo Palermo. La Coppa Italia, infatti, visto l’andamento poco lusinghiero in campionato potrebbe rivelarsi una valida alternativa per avvicinarsi alla serie B, auspicata in estate.



Il tabellino della gara



CUS Palermo: Misuraca, Comito, Guarino, Restivo, Casamento, Miranda, Blandi, Maniscalco, Billitteri, Comandatore, Barcellona, Aggrey.

Allenatore Alfonso Miosi



Marsala Futsal: Ilario, Costigliola, Trotta, Crespo, Tumminello, Tendero, Taormina Alberto, Bardan, Patti, Foderà, Cordaro.

Allenatore Marco Anteri



Arbitri: Salanitro e Porteghese entrambi dalla sezione di Catania

Marcatori: 19’ e 30’ Tendero, 35’ e 60’+2 Restivo (C), 54’ Guarino (C), 60’+3 Billitteri (C);

Ammoniti: 2’ e 40’ Miranda (C), 38’ Restivo (C), 47’ Billitteri (C), 51’ Patti (M), 56’ Maniscalco (C), 60’+3 Barcellona (C);Espulsi: 40’ Miranda (C), fine partita Anteri (M).