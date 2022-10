Circolo PD ‘Iotti’ su operazione Sanità: “Disprezzo per chi lede i diritti dei più deboli”

La recente notizia sull’operazione “sorella sanità 2”, in cui i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza alifatica di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo, lascia ancora una volta amareggiati i tesserati del Circolo Online PD “Nilde Iotti”.

“Viviamo in un territorio in cui le liste di attesa per prestazioni sanitarie sono infinite e anche i pazienti con patologie importanti si sentono assegnare date che sanno di crudele beffa – affermano i dem trapanesi -. A parte sporadici episodi di “buona sanità”, la sanità normale è un miraggio. L’insipienza dei dirigenti e funzionari, insieme alla mancanza di risorse economiche sono le cause che i cittadini si danno per spiegarsi tutto ciò”.

“A queste ragioni – continuano – di per se inconcepibili in un paese civile, si aggiunge la più sporca e vergognosa delle ragioni: l’inchiesta Sorella Sanità 1 e 2 che ha svelato le condotte messe in atto da alti funzionari che gestiscono la sanità e da faccendieri senza scrupoli che hanno messo in piedi un sistema di tangenti per truccare gare di appalto, di mazzette per affidare servizi, sottraendo così preziose risorse alla Sanità e quindi ai cittadini. Dopo la condanna in primo grado, Fabio Damiani ex direttore dell’ASP di Trapani e Presidente della Centrale Unica di Committenza, si è “pentito” e ha rivelato ai Magistrati i nomi dei suoi complici, determinando così altri 5 arresti“.

Il Circolo PD online Nilde Iotti esprime “… disprezzo per simili comportamenti che ledono i diritti dei cittadini più deboli, gli ammalati, ma allo stesso tempo guarda con sgomento ad una politica che o per incapacità, indifferenza o peggio ancora per interessi elettorali, non controlla a sufficienza le persone alle quali affida incarichi così delicati. Auspica, pertanto, che il Partito Democratico sappia ritrovare la tensione morale e i valori di partecipazione e impegno necessari a opporsi sempre alla cattiva amministrazione e affida ai politici eletti tra le sue fila il compito di vegliare e di denunciare sempre, alla Magistratura e alla pubblica opinione, politici e funzionari corrotti“.