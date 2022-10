Marsala: la transenna si sposta e le auto passano dal centro, protestano i commercianti

Disagi per i commercianti nel centro storico di Marsala. In via Cammareri Scurti alcune attività commerciali, prevalentemente wine-bar e risto-bar, lamentano la mancata osservanza del divieto di transito durante il fine settimana.

Proprio davanti la Villa del Rosario, all’ingresso di via Scurti, insiste un divieto di transito dal venerdì alla domenica, dalle ore 17 alle 24. Questo, immaginiamo, anche per permettere il transito dei pedoni durante le ore in cui il centro storico si popola soprattutto di giovani che frequentano i locali.

“Ormai in tutti i centri storici il divieto di transito alle auto e a tutti i mezzi motorizzati è una cosa che identifica un paese civile. Noi non riusciamo a far rispettare un divieto che, al di là dello scarso senso civico del cittadino (che dovrebbe evitare il transito a prescindere, ndr), non si fa niente per educare il cittadino al rispetto delle regole”.

Pare che più volte le forze dell’ordine e le autorità competenti siano state sollecitate, anche tramite PEC ufficiali, allo scopo di fare qualcosa per arginare queste “cattive abitudini”. Una transenna non basta, perché posizionandola alle 17 viene regolarmente spostata e il segnale di divieto ignorato. “Ci si augura che, magari con l’installazione di telecamere (funzionanti), si possa rendere più fruibile il centro storico di Marsala” conclude un commerciante.