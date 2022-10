Degrado alla Stazione di Marsala, zona sporca e piena di rifiuti

Le stazioni, è risaputo, dovrebbero essere il “biglietto da visita” di ogni città. Girando per molte città italiane, i terminal di arrivo e partenza dei treni sono sempre puliti e mantenuti tali da squadre che lavorano mattina e sera.

Persino la stazione nuova di Palermo è tenuta uno specchio (a dispetto della città in generale che è sporchissima persino nella centralissima via Maqueda).

Ma questa regola sembra non valere in viale Fazio, a Marsala: qui la sporcizia, l’immondizia di ogni tipo e incivili che sfregiano arredi e dipingono sui muri senza senso, fanno da padrone. A parte la struttura che spesso è molto carente, è proprio l’area che manca di adeguati cestini della spazzatura, che spesso si riempiono e non vengono neppure svuotati; e così giù a lasciare nelle aiuole qualsiasi tipo di rifiuto.

C’è a terra persino una copia del nostro giornale che, lo ricordiamo semmai ce ne fosse bisogno, viene distribuito correttamente all’interno di bar e attività commerciali regolarmente all’interno.