Fly Volley Marsala incontra l’Hub Ambiente di Catania

Terza giornata del campionato nazionale di B1 per la GesanCom Fly Volley Marsala che, oggi, si recherà al PalaAbramo di Catania, per affrontare la Hub Ambiente Teams.

Le etnee della capitana Alessia Foti reduci da due sconfitte consecutive vogliono conquistare punti salvezza in questo difficile avvio di campionato che non le ha visto conquistare nemmeno un set dopo aver affrontato due corazzate come Melendugno e Volleyrò.

Le libellule biancazzurre di Coach Piero Camiolo, reduci anche esse da due sconfitte ma con tre set conquistati ed un punto in classifica, vorrebbero acquisire punti corsari in quel di Catania per dare valore alle buone sensazioni avute fino ad oggi, coscienti che questa trasferta, comunque, non sarà una passeggiata e si dovranno sudare le proverbiali sette camicie per portare un risultato positivo a casa.

Un altro test per Chiara Scirè e compagne che hanno sfiorato la vittoria contro Arzano nel turno precedente e quindi desiderose di conquistare la prima vittoria stagionale in questo girone E di B1 nazionale. Sarà un match contro se stessi, un altra finale da giocare punto dopo punto nella convinzione delle proprie capacità e superando tutti gli ostacoli che questa trasferta presenterà attimo dopo attimo.

Il match sarà visibile oggi, con inizio alle 17, sul canale facebook “Teams Volley Catania”. Hub Ambiente Teams Catania / GesanCom Fly Volley Marsala verrà arbitra dal Sig. Antonino Richichi coadiuvato dalla Sig.ra Gabriella Notaro.