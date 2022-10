“Per i gay sconto caffè”, l’iniziativa (non gradita) di un bar siciliano

Doveva essere una iniziativa “scherzosa”, secondo l’organizzatore, ma invece non lo è stata affatto.

Ha provocato malcontenti e forti polemiche l’iniziativa di un bar modicano, “Al Volo”. Il titolare ha esposto un’insegna con i prezzi del caffè distinguendo tra cliente donna, uomo ed esponente della comunità Lgbtqia+. Così dal 13 al 31 ottobre per le donne una tazzina di caffè costerà 70 centesimi, a un uomo 80 e a omosessuali, lesbiche, transessuali, queer, intersessuali e asessuali 75 centesimi.

Ad insorgere è l’Arcigay Ragusa che, attraverso il suo vice presidente Emanuele Micilotta, definisce la campagna “superpromo discriminatoria” e chiede la rimozione del cartello. “Mentre noi attivisti ci battiamo per far sì che alle prossime elezioni vengano tolte definitivamente ai seggi le file ‘uominì e ‘donnè per tutelare la comunità intersessuale e transessuale, c’è ancora in giro chi discrimina visibilmente la comunità LGBTQIA?”, afferma Micilotta.

Il proprietario del locale, intervenuto sulla vicenda, definisce appunto come “scherzosa” l’iniziativa.

Naturalmente mentre si lotta quotidianamente per l’affermazione dei propri diritti, in un momento storico e politico per il Paese con un Parlamento che in tempi recenti ha respinto il Ddl Zan sulle maggiori punizioni all’omotransfobia, scherzare in questo modo non è opportuno. Non lo è per la comunità Lgbtqia+, non è per le donne e neppure per la dignità degli uomini.