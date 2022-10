Campobello, danneggiata la villetta di padre Pio

Un atto vandalico è stato commesso a Campobello, ai danni della villetta di padre Pio. Soggetti al momento ignoti hanno danneggiato la cappella votiva, le panchine e la statua del santo. Il sindaco Giuseppe Castiglione esprime amarezza per l’increscioso episodio: «Sono davvero sconcertato per il verificarsi nel nostro Comune di atti vili e ignobili che feriscono fortemente la comunità campobellese nella sua componente civile e religiosa. Il rispetto dei luoghi sacri costituisce infatti un elemento fondamentale di civiltà. Nell’esprimere, dunque, condanna per il vile gesto, auspico che le Forze dell’Ordine possano al più presto fare luce sull’accaduto, assicurando i responsabili alla giustizia».