Promozione: Marsala in casa trova Alba Alcamo, Petrosino va a San Vito

Torna in campo in questo fine settimana la Promozione. Nel Girone A, domani, 16 ottobre, sul campo del “Mariano Di Dia” di Strasatti, il Marsala Calcio scendere in campo contro l’Alba Alcamo 1928 che al momento in classifica è a +4 dagli azzurri.

Il Petrosino 1969 invece, giocherà in trasferta con il Città di San Vito Lo Capo. Sarà una partita avvicente considerato che i rossogialli sono a un punto sopra i sanvitesi, i primi a 10 punti in classifica, i secondi a 9. Le gare iniziano alle ore 15.30.