Maltempo a Trapani, una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco

Giornata di grande disagio per la città di Trapani, messa a dura prova dal maltempo che si è abbattuto dalle prime luci dell’alba, allagando strade e piazze e costringendo il sindaco Tranchida a disporre la chiusura delle scuole a titolo cautelativo.

Circa una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Trapani, che hanno prestato soccorso a diversi cittadini rimasti bloccati all’interno delle loro autovetture o a disabili che non potevano uscire. Vista la situazione, il comando provinciale ha raddoppiato il dispositivo di soccorso per la città di Trapani, facendo confluire nel capoluogo anche le squadre di Marsala, Mazara, Castelvetrano e Alcamo. Rinforzi sono arrivati anche da Palermo e Agrigento.

Circa un metro d’acqua in alcune strade principali della città come via Fardella e via Libica. Allagamenti anche nella zona del cimitero, con le idrovore dei vigili del fuoco in azione per portare via l’acqua che aveva invaso le strade. Circa 90 gli interventi in coda, che verranno effettuati progressivamente dai vigili del fuoco.

Fortunatamente, le condizioni meteo sono andate migliorando nel corso del pomeriggio e nella giornata di domani, verosimilmente, si potrà completare il lavoro iniziato, restituendo ai cittadini condizioni di sicurezza nel transito veicolare.

Il maltempo ha causato disagi pure ad Erice, dove la sindaca Daniela Toscano – esattamente come Tranchida – ha deciso di sospendere le attività didattiche per la giornata odierna.