Il vicesegretario nazionale del Partito Democratico Giuseppe Provenzano arriva a Marsala a presentare la sua candidatura come capolista alle elezioni nazionali nella circoscrizione che comprende anche Marsala.

Intanto nella città lilibetana si vanno delineando le varie opzioni in tema di preferenze nella lista dei democratici. Il circolo di Marsala ha da tempo deliberato di sostenere la candidatura dell’ex consigliera comunale Linda Licari. E mentre la dirigente prosegue la sua campagna elettorale, una minoranza di dirigenti, tra cui l’ex presidente del circolo Gaspare Galfano l’ex deputata Antonella Milazzo, ha deciso di sostenere la candidatura dell’avvocato trapanese Dario Safina ex assessore della giunta guidata dal sindaco Giacomo Tranchida dalla quale si era dimesso per candidarsi per il rinnovo dell’Ars.

Anche a Petrosino si vanno delineando le scelte. Di quelle prese dalla maggior parte dei consiglieri comunali vi abbiamo informato in un apposito articolo della scorsa settimana. Adesso giunge una pubblica affermazione, che riportiamo nella sua interezza, della vice sindaca: “ Anche se le delusioni sono giustificate – scrive in una nota Concetta Vallone – nonostante le fibrillazioni che spesso scoraggiano gli elettori, abbiamo il dovere di contribuire, con il nostro voto, a risollevare le sorti della nostra Sicilia. Caterina Chinnici e il Partito Democratico rappresentano al meglio il valore del lavoro, la difesa dell’ambiente, l’affermazione dei diritti della persona e, nella lista del PD, scelgo Dario Safina, persona di alto spessore umano e politico che alla freschezza della giovane età unisce l’esperienza e la competenza conquistate sul campo con una lunga militanza. Perciò il mio invito è segnare, nella scheda verde, il simbolo del Partito Democratico e scrivere Safina”.

La Vallone sostenne fino a risultare eletta anche come consigliera comunale, il candidato sindaco Giacomo Anastasi leader di una lista civica, mentre il suo partito aveva operato altre scelte sostenendo Roberto Angileri poi giunto terzo. Lo stesso sindaco ci ha detto che lui non ha alcuna tessera di partito e trova giusto non dare alcuna indicazione di voto agli elettori petrosileni. “Mi auguro che chiunque venga eletto faccia all’Ars gli interessi del nostro territorio. Per quanto concerne la mia amministrazione – ha concluso il sindaco – siamo disponibili al dialogo, nell’interesse della nostra comunità, con tutti i deputati che verranno eletti”.