Marsala, si apre una crepa sull’asfalto, allagamento in corso Calatafimi

Una piccola crepa si è creata in corso Calatafimi, nei pressi di piazza Caprera. Dall’inizio della mattina l’acqua fuoriesce dall’asfalto, lungo la carreggiata della transitata arteria viaria. Residenti e commercianti titolari di attività presenti in zona hanno segnalato il problema al comando dei vigili urbani. Quasi pieno anche il tombino collegato alle rete fognaria e verso cui si è incanalata parte dell’acqua. I cittadini hanno sollecitato un intervento dei tecnici comunali, evidenziando il rischio di un allagamento più ampio della carreggiata nel caso in cui non si ponga celermente rimedio al disagio.