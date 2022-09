Vini, a Marsala arriva il Concours Mondial de Bruxelles

A Marsala si terrà il Concours Mondial de Bruxelles con una prima assoluta nella storia del più importante concorso internazionale di enologia.

Per quattro giorni, oltre 50 giurati, tra giornalisti, enologi, buyer e formatori, provenienti da 4 continenti e di 20 nazionalità differenti, saranno chiamati a valutare nella città lilibea oltre 500 vini iscritti al Concours.

Un record mai raggiunto in questa specifica tipologia enoica. Si comincerà martedì 20 settembre con la tavola rotonda “Putting stickies back in the limelight: how to boost the sweet and fortified wine category” alle ore 17.30 al Complesso San Pietro; mercoledì 21 prima sessione di degustazione a Baglio Oneto; il 22 spazio seconda sessione di degustazione e Masterclass “Vini Dolci Naturali”; venerdì 23 settembre terza ed ultima degustazione.

Marsala – grazie alle iniziative dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura insieme all’IRVO e alle principali Denominazioni di tutela della Sicilia vitivinicola – ha saputo assicurare le condizioni migliori perché la candidatura della città ospitante andasse in porto. Tanti vini del territorio verranno valutati nella 4 giorni.