Marsala: rapinò e picchiò in concorso un coetaneo, a giudizio un 20enne

La giudice di Marsala Sara Quittino, in udienza preliminare in qualità di Gup – su richiesta del pubblico ministero Roberto Piscitello – ha disposto il rinvio a giudizio di Hafsi Yasem, cittadino di origine tunisina di circa 20 anni ma con cittadinanza italiana, perché in concorso con altri 4 soggetti che non sono stati ancora identificati, lo scorso 12 febbraio 2021, aveva tentato di sottrarre uno skateboard ad un coetaneo, F. T., e non riuscendo – per l’opposizione della vittima – a rubarglielo, avevano circondato il ragazzo colpendolo con pugni e calci.

Il reato risulta aggravato proprio perché commesso da più persone insieme. Alla vittima venivano riscontrate contusioni guaribili in 7 giorni.

La stessa vittima, il 13 febbraio, aveva sporto denuncia ai Carabinieri della locale Compagnia, fornendo alcune sommarie informazioni sull’accaduto. Il rinvio a giudizio dell’imputato è stato fissato davanti al Tribunale di Marsala, in composizione collegiale e presieduto da Alessandra Camassa, al 14 novembre prossimo. L’imputato è difeso dall’avvocato del Foro di Marsala, Vito Cimiotta.

Il reato contestato è di rapina aggravata.