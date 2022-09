Covid nel trapanese, i dati del 15 settembre: crescono i guariti, contagi in calo

Diminuiscono i contagiati e aumentano i guariti. Trend al ribasso sul fronte Covid in provincia di Trapani, secondo i dati diffusi dall’Asp. Gli attuali positivi nel trapanese sono 1030, così distribuiti tra i 25 Comuni del territorio provinciale: Alcamo 90, Buseto Palizzolo 1, Calatafimi Segesta 25, Campobello di Mazara 56, Castellammare del Golfo 19, Castelvetrano 67, Custonaci 10, Erice 47, Favignana 12, Gibellina 6, Marsala 215, Mazara del Vallo 141, Misiliscemi 13, Paceco 26, Pantelleria 28, Partanna 20, Petrosino 14, Poggioreale 5, Salaparuta 12, Salemi 17, San Vito Lo Capo 8, Santa Ninfa 10, Trapani 165, Valderice 21, Vita 2.

Invariato il numero di decessi dall’inizio della pandemia (759), aumenta il dato dei guariti (141960). Risultano attualmente ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia 6 pazienti in terapia semi intensiva, 11 in degenza ordinaria, 4 in Rsa/Covid Hotel.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 133 tamponi molecolari ed effettuati 340 test per la ricerca dell’antigene.