Marsala calcio, cambia ancora la proprietà

Novità societarie in casa Football Club Marsala. Il mancato ripescaggio nel Campionato Regionale di Eccellenza ha sortito un cambio di proprietà nel sodalizio biancoazzurro. Vincenzo Onorio ha ceduto la società a Vito Di Dia, e Piero Centonze, già facenti parte del confermato organigramma societario citato in un precedente comunicato stampa, nella certezza che possano risollevare le sorti del Calcio Marsalese vista la affermata esperienza posseduta.

La società, come ampiamente anticipato, è stata ceduta a titolo gratuito, dato che nei nuovi proprietari Vincenzo Onorio, ha ampiamente riconosciuto il senso di appartenenza alla comunità marsalese e la piena intenzione di rilanciarne il blasone. A partire da oggi, il rinnovato impegno verso la città ci farà organizzare il campionato di Promozione al meglio delle nostre possibilità – dichiara il Direttore Generale Enzo Domingo – siamo coscienti che l’attesa è stata lunga, ma i tifosi possono stare sereni perché le intenzioni sono di assoluto prim’ordine, a breve presenteremo il nostro progetto di rinascita di un “Marsala ai Marsalesi”. Desideravamo ringraziare il Sig. Onorio per la fiducia accordataci e per aver mantenuto fede agli impegni precedentemente presi, segno di coerenza umana e passione verso i nostri colori.