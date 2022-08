Covid 17 agosto, aumentano i tamponi e si registrano più positivi

Nelle ultime 24 ore, tra il 16 e il 17 agosto, sono 36.265 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 8.944 di ieri ma con un numero di tamponi processati molto superiore dopo il post-festivo: sono 228.707 contro i 63.549 di ieri, con un tasso di positività che scesale dal 14,1% al 15,8%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 128 (ieri 70) per un totale da inizio pandemia di 174.300. Scendono di 11 unità le terapie intensive (ieri -2) con 22 ingressi del giorno, per un totale di 288, mentre calano di 205 i ricoveri ordinari (ieri +40) per un totale di 7.339. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 2.772 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.243 tamponi processati. Il tasso di positività è al 18,18%, in aumento rispetto al 14,13% di ieri. Gli attuali positivi sono 109.311, 1.263 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 4.021 e 14 le vittime (alcune delle quali si riferiscono ai giorni scorsi), che portano il totale dei decessi per Covid in Sicilia a 11.926. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 683, 21 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 34, due in più rispetto a ieri.