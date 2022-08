Palermo-Torino, su Canale 5 il match di Coppa Italia

Oggi, ore 21.15, è in programma il match tra Palermo e Torino, valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

La partita sarà visibile in tv, su Mediaset, a Canale 5, dove quest’anno – come lo scorso – sarà trasmessa tutta la Coppa Italia in esclusiva e in diretta.

La partita dei rosanero potrà essere seguita anche da pc o mobile, non solo in tv. Per poter assistere alla gara bisognerà semplicemente collegarsi alla piattaforma di streaming Mediaset Infinity, oppure scaricare l’app sul proprio dispositivo. Può essere scaricata gratuitamente sul proprio store predefinito.