Marsala, si ritrovano a 50 anni del Diploma gli ex alunni del Commerciale

Nella serata del 2 agosto scorso, presso un noto locale di Mazara del Vallo , si sono incontrati gli ex-alunni della 5/D dell’Istituto Tecnico Commerciale di Marsala, che nell’anno 1972, hanno conseguito il Diploma di Ragioneria.

L’incontro si è svolto in un clima gioviale e di allegrezza, ripercorrendo gli anni trascorsi tra i banchi 50 anni fa.

Quasi presenti tutti (mancavano solamente quelli che abitano fuori sede) , ha visto la partecipazione degli alunni marsalesi e mazaresi che frequentavano l’allora 5/D. L’anno 1972 è stato l’ultimo anno che gli alunni di Mazara si iscrivevano alla prima classe dell’Istituto di Marsala, in quanto con l’anno scolastico 1972/73, è stata aperta succursale a Mazara.

Non solo, ma nel corso della serata, gli ex alunni hanno ricordati di come in 50 anni, nulla è cambiato per quanto riguarda la sede del Commerciale “G. Garibaldi”: anche a loro cambiavano spesso edificio scolastico.

Erano presenti: ‘Carlo Ferraro, Giovanni Limanni, Salvatore Lo Presti, Cristoforo Maggio, Giovanni Marchetti, Alfredo Pellegrino, Francesco Quattrone, Giacomo Rallo, Tommaso Trapani, Titta Stampa e Giovanni Vanella, Francesco Alagna, Lorenzo Fasulo, Vito Gangitano, Antonino Giacalone, Vito Giacalone, Francesco Ingargiola, Giorgio Macaddino G. Battista Quinci, Francesco Ssciacchitano e Bartolomeo Tumbiolo.