Marsala: è morto Andrea Gentile. Fu tra i protagonisti dello sviluppo commerciale in città

E’ deceduto all’età di 80 anni il commerciante marsalese Andrea Gentile. Il suo nome è strettamente legato al marchio Singer, che ha caratterizzato gran parte della sua attività lavorativa fin dagli anni ’60, quando – giovanissimo – cominciò a vendere macchine da cucire porta a porta.

I brillanti risultati ottenuti lo portarono prima ad essere assunto come dipendente presso il negozio di via XI Maggio, concessionario esclusivo del noto marchio a Marsala, poi ad avviare un proprio punto vendita. La determinazione messa al servizio del proprio lavoro lo portò anche a un ulteriore riconoscimento, risultando per un anno il primo venditore Singer in Italia. Dopo un primo periodo in via Roma, Andrea Gentile spostò la propria attività nei locali che si trovano all’incrocio tra via Mazzini e via dello Sbarco, investendo in una zona che non aveva ancora conosciuto lo sviluppo commerciale degli ultimi decenni. Seguendo il crescente sviluppo tecnologico, cominciò a vendere anche altri elettrodomestici, anche se per molti in città è rimasto sempre il signor Singer, a testimonianza del legame creato nel tempo con l’azienda.

A causa di una malattia, Andrea Gentile è venuto a mancare nei giorni scorsi all’affetto della moglie dei tre figli. I funerali si sono celebrati ieri mattina, presso la Chiesa Maria Ausiliatrice dei Salesiani di Marsala.