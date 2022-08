Sangue nelle strade marsalesi, un brutto scontro tra auto e moto

Sangue nelle strade marsalesi alle prime luci dell’alba di oggi. Questa mattina i mezzi della pulizia post-sinistri, sono intervenuti in contrada Dara dove hanno ripristinato l’asfalto da una lunga scia di sangue lasciata da un brutto incidente.

Coinvolti pare siano due giovani, che si sono scontrati – ancora per cause da accertare – con auto e scooter. Al momento uno si trova ricoverato al Sant’Antonio Abate di Trapani, l’altro è stato trasportato d’urgenza a Palermo ed è in condizioni critiche. Entrambi inizialmente sono stati trasportati all’ospedale “Paolo Borsellino”. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato di Polizia locale.

Il tratto interessato dall’incidente è quello prima dello Scorrimento Veloce, dopo il supermercato Sisa, vicino ad un incrocio.