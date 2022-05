Meteo Sicilia: Hannibal porta venti caldi e anticiclone anche lunedì

Dopo la bella giornata di oggi, anticipo di estate, si prospetta una settimana più calda.

L’anticiclone subtropicale chiamato “Hannibal” continua a governare lo scenario meteorologico del Mediterraneo garantendo condizioni di generale stabilità atmosferica e temperature quasi estive, specie nelle aree interne non mitigate dalle brezze. Ne consegue un avvio di lunedì 16 maggio all’insegna di cieli sereni o poco nuvolosi in Sicilia. Massime fino a 28-30°C su Piana di Catania. Venti deboli, mari poco mossi.

Nel resto del Sud la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso salvo più nubi sugli Appennini, anche con piovaschi sul potentino.

Hannibal porterà caldo eccezionale fino alla Danimarca, e in Italia il termometro sfiorerà, secondo i meteorologi, i 35 gradi centigradi. In Sicilia sono attese temperature intorno ai 25 °C. In queste ore, infatti, dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Francia con valori termici elevati. Già adesso ci sono 8 gradi oltre la media del periodo ed il picco del caldo africano, come detto, è atteso martedì prossimo.