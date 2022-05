Eleonora Lo Curto: “nella finanziaria regionale, risposte ad una serie di mie proposte”

“Una finanziaria che dà risposte concrete e rimette al centro dell’azione politica il Parlamento afferma in una nota stampa la deputata marsalese all’ars Eleonora Lo Curto -. È stata una lunga maratona che ha portato al traguardo una serie di norme sulle quali mi sono impegnata direttamente.

Voglio sottolineare la norma che riapre i termini per i contributi ai privati per lo smaltimento dell’amianto sia nelle costruzioni per civili abitazioni, sia per i fabbricati insistenti su terreni agricoli. La misura prevede fino a 5mila euro per lo smaltimento ed inoltre con uno stanziamento di ulteriori 20milioni di euro, liberati nelle pieghe del bilancio regionale, si potranno assegnare contributi fino al 70% del costo sostenuto per la sostituzione dell’amianto nelle coperture e nei tetti.

Una norma fortemente voluta a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, che evita lo smaltimento abusivo e l’abbandono incontrollato di questo materiale altamente nocivo. Questa misura evita anche la sanzione amministrativa per chi precedentemente aveva reso dichiarazione sulla presenza dell’amianto solo ai Comuni e non ad Arpa Sicilia. Si tratta di un allineamento della procedura che adesso avrà una gestione a livello comunale. In finanziaria ho sottoscritto e fatto approvare anche la norma per un contributo straordinario alle donne affette da alopecia e per quella che hanno subito la perdita dei capelli a seguito delle cure oncologiche.

Sono stati stanziati 310mila euro che serviranno per l’acquisto di parrucche che aiuteranno le donne sotto il profilo psicologico durante la cure sanitarie che provano fortemente lo spirito. Avrei voluto una legge su questo tema, ma il ddl che avevo presentato si è arenato ed oggi sono felice di aver potuto sopperire con una norma specifica in finanziaria. Infine, con una mia proposta è stato assegnato un contributo di 111mila euro per la fondazione Orestiadi di Gibellina per la programmazione culturale di alto livello che richiama presenze turistiche internazionali”.