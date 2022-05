La Fly Volley Marsala sempre più in alto: vinta anche gara 2 contro Benevento

Entra nella storia la GesanCom Fly Volley Marsala che al PalaBellina, nella gara di ritorno della Prima Fase dei PlayOff promozione per la B1, si impone contro l’Accademia Volley Benevento per 3-0 bissando, nel risultato, il successo di “gara uno”.

Un match temuto dal Dream Team marsalese per l’imprevedibilità che ne poteva scaturire visto il fatto che le sannite, un team di assoluto valore, non sarebbero mai venute a Marsala per fare una gita fuoriporta e comunque avrebbero giocato cercando di rifarsi dal risultato subito nei tre giorni antecedenti la sfida.

Altro aspetto da non sottovalutare era che una netta vittoria avrebbe alzato il ranking delle libellule biancoazzurre, cosa che avrebbe dato il vantaggio di disputare l’ultimo match in casa di quella che sarà, a partire tra qualche giorno, la “Fase 2” dei play off. Motivazioni che scaturiscono un netto 3-0 con i parziali 25/17, 25/21 e 25/14 che ha posto le ragazze di Coach Marco Adornetto in cima alla classifica nazionale formatasi dopo tutti gli incontri disputati e che consente loro di affrontare il proprio triangolare finale da protagoniste assolute.

Torna in panca il coach palermitano e lo fa confermando il sestetto schierato sul Sannio, la diagonale Carlotta Simoncini/Diana Spanò, i martelli Chiara Scirè e Giulia Modena, le centrali Francesca Campagna/Martina Pirrone ed il libero Gaia De Marco. Coach Vittorio Ruscello schiera le giallorosse con Maria Tenza al palleggio ed Anna Pericolo fuorimano, le centrali Valentina Russo/Ketty Vinaccia alternate al libero Cona, le bande Chiara Tenza/Jessica De Cristofaro.

Il match sembra la fotocopia del precedente con capitan Scirè e compagne che allungano sulle avversarie non appena ne hanno le possibilità grazie anche a qualche errore di troppo delle Campane che, provano sempre a farsi sotto, in qualche occasione, anche superando le marsalesi nel punteggio, ma sistematicamente raggiunte e superate.

È la vittoria del gioco corale, della perfetta distribuzione del gioco verso l’atleta meglio posizionata, è la vittoria di chi non vuole mollare nemmeno il punto ormai perso in un connubio di “do ut des” che tra le giocatrici trova il massimo valore nell’aiutare la compagna in difficoltà, sempre sostenendo la sorellanza come unica arma vincente che le renda anime illuminate di questo fantastico sport, anime che sognano qualcosa di grande, un qualcosa che è lì a portata di mano e che faranno di tutto per conquistarlo, insieme, come sempre.

Il tabellino di gara

GesanCom Fly Volley Marsala: Scirè 12, Pirrone 13, Spanò 9, Campagna 10, Simoncini 2, Modena 8, De Marco (L), Lo Iacono ne, Titone ne, Antico ne. Allenatore: Marco Adornetto.

Accademia Volley Benevento: Russo V. 7, Tenza M. 5, Pericolo 6, De Cristofaro 1, Tenza C. 4, Vinaccia 5, Sollo 1, Ricciardi 2, Russo L. 0, Cona (L1), Tufo (L2). Allenatore: Vittorio Ruscello.