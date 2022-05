Coronavirus nel trapanese: nuovo aumento, un guarito in 24 ore e un ricovero in Intensiva

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, 13 maggio 2022.

Questa la situazione nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo 570, Buseto Palizzolo 52, Calatafimi Segesta 64, Campobello di Mazara 128, Castellammare del Golfo 205, Castelvetrano 259, Custonaci 107, Erice 341, Favignana 89, Gibellina 25, Marsala 1.041, Mazara del Vallo 473, Misiliscemi 17, Paceco 170, Pantelleria 123, Partanna 98, Petrosino 72, Poggioreale 5, Salaparuta 12, Salemi 153, San Vito Lo Capo 51, Santa Ninfa 25, Trapani 993, Valderice 193, Vita 40.

Sono 5.306 i positivi attuali in totale (+260), registrando un altro aumento anche per effetto del fatto che non si registrano negativizzazioni; stabili a 660 i deceduti e 97.330 i guariti, ovvero solo una persona che secondo le autorità sanitarie ha sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore.

Di nuovo un ricovero in Intensiva, sempre 8 i ricoverati in semi-intensiva e 47 quelli in degenza ordinaria (-3), scendono a 10 le persone che si trovano in Rsa o Covid Hotel (-1).

I tamponi effettuati sono: molecolari 136, test per la ricerca dell’antigene 610.