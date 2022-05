Morta Marica Corrao sorella dell’eurodeputato Ignazio, da anni lottava contro il tumore

Si è spenta la giovane alcamese Marica Corrao, sorella dell’eurodeputato Ignazio, che in questi anni aveva portato avanti attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tumori.

E’ una notizia che sta destando diffusa commozione, anche tra quanti, per la nota associazione Amici della Salute Onlus, avevano collaborato con lei in tal senso. “Progetto Agata”, è il titolo dell’iniziativa che Marica aveva promosso nelle scuole superiori del territorio, per la prevenzione del tumore al seno in età giovanile. Marica Corrao lascia un indelebile ricordo per l’impegno sociale da lei profuso e per il coraggio con cui ha affrontato il male che la affliggeva.

Ignazio Corrao

“Esprimo il mio personale cordoglio e quello del gruppo parlamentare Udc dell’Assembla regionale siciliana all’on. Ignazio Corrao per la scomparsa della giovane sorella Marica”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. Alla nota di Eleonora Lo Curto si associano anche gli assessori regionali Mimmo Turano e Daniela Baglieri, e il coordinatore provinciale Udc di Trapani Fabio Bongiovanni: “Siamo vicini ai familiari del deputato europeo in questo momento così triste e preghiamo Iddio affinché dia loro conforto nella fede. Quando ad essere spezzata è una giovane vita, diventa difficile accettare una realtà così cruda. Ma sono le vie del Signore”.